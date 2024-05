Stiri pe aceeasi tema

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a estimat sambata ca 800.000 de persoane au fugit din calea luptelor de la Rafah incepand din 6 mai, de cand armata israeliana a inceput operatiunile la sol in acest oras din extremitatea sudica a Fasiei Gaza.

- Miscarea islamista Hamas a difuzat vineri, la Cairo, o declaratie in care afirma ca debarcaderul construit de SUA in apropierea coastelor Fasiei Gaza nu este o alternativa la deschiderea tuturor punctelor terestre de trecere aflate sub supraveghere palestiniana, transmite Reuters. Hamas a adaugat ca…

- ONU estimeaza ca aproape 79.000 de persoane au fugit din Rafah incepand de luni. Atunci, armata israeliana a anunțat populația sa plece din zona deoarece urmeaza o ofensiva. In Rafah se afla aproximativ un milion de refugiați palestinieni. Principala agenție de ajutor a ONU in Gaza (UNRWA) estimeaza…

- Barbați inarmați neidentificați au atacat un punct de trecere a frontierei din nordul Beninului, au ucis trei persoane și au ranit una marți noaptea, a declarat miercuri primarul din Malanville, Gado Guidami, citat de Reuters, noteaza Mediafax.

- Atacuri ale dronelor rusești in sudul Ucrainei au provocat in cursul nopții de joi spre vineri un incendiu la o instalație energetica din Dnipropetrovsk și au avariat infrastructura critica din Kherson, au declarat vineri autoritațile ucrainene, citate de Reuters. Forțele ucrainene au doborat 16 din…

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a anuntat, prin seful sau, ca are interdictie oficiala din partea Israelului pentru orice livrare de ajutor alimentar in nordul Fasiei Gaza, relateaza AFP. „In ciuda tragediei care se desfasoara in fata ochilor nostri, autoritatile israeliene au informat…

- Cel putin trei atacatori imbracati in uniforme militare au deschis focul, vineri, intr-o sala de concerte din Moscova, Crocus, relateaza agentiile ruse de presa, preluate de Reuters. Cel puțin 40 de persoane au fost ucise. Citește și: Elevul care și-a batut diriginta, arestat la domiciliu O evacuare…

- Autoritatile sanitare din Fasia Gaza au afirmat joi ca un atac israelian asupra unor persoane care asteptau ajutor umanitar in apropierea orasului Gaza a provocat moartea a 104 palestinieni si ranirea altor 280, in timp ce un spital din Gaza a anuntat ca a primit 10 cadavre si zeci de pacienti raniti,…