Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200.000 de cetateni romani si straini si peste 37.200 de mijloace de transport au tranzitat punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in prima zi de Paste, transmite Politia de Frontiera. Astfel, pe 5 mai, politistii de frontiera au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de…

- Politistii rutieri au retinut 660 permise de conducere, dintre care 55 pentru consum de alcool si 14 pentru consum de droguri, intr-o singura noapte. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței in trafic, fiind constatate 106 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Totodata,…

- Vanzarea fara autorizație a ghioceilor, precum și a altor asemenea plante sau a fructelor de padure reprezinta infracțiune și se sancționeaza cu amenda contravenționala, transmite Poliția Locala Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentantilor Politiei Locale Sfantu Gheorghe, activitatile de comert pe strazi,…

- Este vorba, mai exact, de Buzamat Daniel, director al Societații pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Barlad, care a fost trimis in judecata de DNA dupa ce ar fi comis infracțiunile de luare de mita și abuz in serviciu. Vizat de același dosar este și un administrator al unei firme private, acuzat de…

- Programul Masa sanatoasa ajunge in mai multe școli din Romania. In total, de acest program vor beneficia 450.000 de copii. Anunțul a fost facut de catre premierul țarii, Marcel Ciolacu in cadrul ședinței de Guvern. Potrivit acestuia, va fi aprobata lista celor peste 1.200 de unitați școlare din toata…

- In cadrul unei acțiuni coordonate de Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, politisti ai Inspectoratului General al Poliției Romane au efectuat luni dimineata o serie de percheziții vizand o școala postliceala medicala implicata intr-o schema de școlarizare fictiva. Astfel, mai multi cetațeni…

- Politistii au confiscat, anul trecut, aproximativ 1,2 tone de droguri, 6 tone de masa verde, 3 tone de precursori si peste 1,5 milioane de comprimate, arata un bilant prezentat sambata, 10 februarie, de seful Politiei Romane, Benone Matei, citat de Agerpres.Politistii de combaterea criminalitatii organizate,…