Orașul din România unde vânzarea de ghiocei ”fără autorizație” este considerată ”infracțiune” Vanzarea fara autorizație a ghioceilor, precum și a altor asemenea plante sau a fructelor de padure reprezinta infracțiune și se sancționeaza cu amenda contravenționala, transmite Poliția Locala Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentantilor Politiei Locale Sfantu Gheorghe, activitatile de comert pe strazi, in piete, parcuri, stadioane, in zonele de agrement si in alte locuri publice pot fi desfasurate numai pe baza unui contract pentru ocuparea domeniului public incheiat cu Primaria. Poliția Locala le-a pus gand rau vanzatorilor ilegali de urzici Polițiștii locali se lauda cu capturi ”impresionante”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala Sfantu Gheorghe a avertizat, joi, ca vanzarea fara autorizatie a ghioceilor, asemenea altor plante sau fructelor de padure, reprezinta infractiune si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, relateaza Agerpres.„Activitatile de comert pe strazi, in piete, parcuri, stadioane, in zonele…

- Politia Locala Sfantu Gheorghe avertizeaza ca vanzarea fara autorizatie a ghioceilor, asemenea altor plante sau fructelor de padure, reprezinta infractiune si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, informeaza Agerpres.

- Prin intermediul programului „ Work from Ollolai ”, orașul Ollolai din Sardinia a reușit sa combata cu succes depopularea rurala. Lansat in 2023, acest program a reușit sa atraga sute de nomazi digitali din diferite domenii, contribuind astfel la revitalizarea comunitații locale și la diversificarea…

- Este vorba, mai exact, de Buzamat Daniel, director al Societații pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Barlad, care a fost trimis in judecata de DNA dupa ce ar fi comis infracțiunile de luare de mita și abuz in serviciu. Vizat de același dosar este și un administrator al unei firme private, acuzat de…

- Primaria unui oraș din Romania sprijina financiar parintii care nu isi permit sa plateasca bona. Sumele sunt cuprinse intre 250 si 710 lei lunar, pentru fiecare minor. Iata care sunt condițiile de acordare.

- In Sectorul 2 din București, Poliția Locala este adesea perceputa ca o instituție ineficienta, cu resursele alocate mai mult in direcția tocarii banilor decat in soluționarea problemelor comunitații. Cetațenii platitori de taxe se confrunta cu frustrarea de a cere ajutor și de a se lovi de un zid al…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au decis trimiterea in judecata a primarului comunei Șpring, județul Alba, Daniel Gheorghe Rusu, pentru savarșirea a patru infracțiuni de abuz in serviciu și participație improprie la fals intelectual in forma continuata.…

- Deținuții vor ramane nepaziți de Craciun și de Revelion și nici nu vor putea sa primeasca vizite, deoarece polițiștii de penitenciare refuza sa mai intre in serviciu. Incepand de joi, 14 decembrie, polițiștii refuza sa mai faca procedurile de primire a infractorilor. In plus, deținuții nu vor mai primi…