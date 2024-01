Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Ploiești reamintește cetațenilor ca Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti isi desfasoara activitatea conform calendarului sarbatorilor legale prevazute de legislația din Romania. In acest sens, va aducem la cunoștința ca, miercuri 24 ianuarie…

- Exista un oraș din Romania in care locuitorii platesc apa de ploaie. Localnicii de aici sunt revoltați, iar autoritațile nu au gasit nicio soluție in acest sens. Iata cați bani dau lunar pentru apa de ploaie!

- Festivalul “Datini si obiceiuri stramosesti” – Comanesti 2023 Cea de-a XXVI – a ediție a Festivalului “Datini si obiceiuri stramosesti” – Comanesti 2023 are loc vineri, 30 decembrie, incepand cu ora 12,00. Organizatori: Primaria și Consiliul Local Comanești De Anul Nou, romanii fac urari pentru…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Tulcea, ca Romania va asigura tranzitul a cel putin 4 milioane tone de cereale lunar dinspre Ucraina, lucru posibil si prin implementarea proiectului PRIMUS dedicat navigatiei pe timp de noapte pe Canalul Sulina.

- Mai puțin de 3.500 de oameni traiesc in Aninoasa, județul Hunedoara, unul dintre cele mai sarace orașe din Romania. Iarna ii pune la grea incercare pe localnici, in orașul ținut in viața pana anii 2000 de carbune.

- Șefii Direcțiilor de Sanatate Publica (DSP) din Romania – sau cei mai mulți dintre ei – incaseaza lunar sume uriașe de bani, reprezentand sporuri pentru expunerea la diverse pericole. Ce uimește este faptul ca aceștia nu sunt expuși niciunui risc, lucrand de la birou și beneficiind de mașina la scara.…

- Cheltuielile cu parlamentarii in prima jumatate a acestui an au fost de 141.948.314 lei, potrivit datelor publicate pe site-urile Camerei Deputatilor si Senatului. Lunar, aceste cheltuieli au fost de: * in ianuarie: 14.482.156 lei – Camera Deputatilor, 5.219.451 lei – Senatul; * in februarie: 15.920.181…

- Iașiul este, conform statisticilor, unul dintre cele mai poluare orașe din Romania. Aglomerația de pe strazi este la ordinea zilei, iar la orele de varf ieșenii stau și peste doua ore in trafic pentru a ajunge acasa.