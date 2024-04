Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa, fosta concurenta iUmor, are acum probleme cu legea. Tanara in varsta de 24 ani a fost implicata in mai multe conflicte de-a lungul anilor și a mai avut probleme cu legea și in trecut.

- Lumea interlopilor din Romania este in doliu, dupa ce Costel Corduneanu a murit astazi, la 53 de ani. S-a casatorit a doua oara anul trecut cu o femeie cu 20 de ani mai tanara decat el, dupa un proces lung in care prima lui partenera a incercat sa divorțeze de el. Cei doi s-au separat, intr-un final,…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a solicitat miercuri, in cadrul unei intalniri a reprezentantilor cultelor cu reprezentanti ai statului, cresterea salariului personalului neclerical al cultelor recunoscute la nivelul salariului minim pe economie. „Asteptam cu speranta concretizarea cresterii…

- Fosta soție a lui Cristi Borcea și-a schimbat complet viața dupa ce a renunțat la afacerile familiei. Mihaela Borcea profita la maximum de timpul ei liber, pe care il imparte intre Romania și SUA. Doar ca, dupa ce s-a intors din America, vedeta a luat o decizie radicala și a plecat alaturi de iubit…

- Legea mostenirii 2024. Dupa cum bine se știe, in Romania exista prevederi legislative, stipulate in Codul Civil, cu privire la succesiune sau moștenire, iar daca nu ai informațiile, iți explicam noi ce este Legea moștenirii, precum și ce acte trebuie pentru succesiune. Daca ții cont de aceste date,…

- Interlopul Bebino, care a mai avut probleme cu legea in trecut, a fost saltat din pat de mascați. Liderului clanului Sportivilor i se aduc mai multe acuzații, asta dupa ce ar fi reușit sa vanda cu acte false o mașina pe care a luat-o drept garanție de la o femeie.

- Cantarețul dambovițean Gheboasa are din nou probleme cu legea! Cantarețul, pe numele sau real Gabriel Gavriș, a fost audiat, vineri seara, de DIICOT Dambovița, intr-un dosar de trafic de droguri. Acesta a fost ridicat de polițiști de pe Bulevardul Timișoara, din București, potrivit antena3.ro. Pana…

- Florin Salam a cantat in fața unui public de peste 2.500 de oameni și a facut show cu dedicații și dansatoare. La final, manelistul a oferit și cateva declarații inedite despre perioada grea prin care a trecut dupa ce a fost ridicat de polițiști și dus la audieri.