- Este zi de doliu in lumea interlopa din Romania! A murit Costel Corduneanu, unul dintre legendarii interlopi ai țarii noastre. Barbatul din Iași s-a stins din viața astazi, pe data de 15 aprilie 2024.

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu nu este de acord cu propunerea ca hipermarket-urile sa fie inchise sambata si duminica pentru a avantaja micii retaileri. ”Timpul dumneavoastra liber acela este, in weekend. In timpul saptamanii toata lumea munceste, toata lumea are probleme”, a sustinut ministrul…

- Legea mostenirii 2024. Dupa cum bine se știe, in Romania exista prevederi legislative, stipulate in Codul Civil, cu privire la succesiune sau moștenire, iar daca nu ai informațiile, iți explicam noi ce este Legea moștenirii, precum și ce acte trebuie pentru succesiune. Daca ții cont de aceste date,…

- Tribunalul Bistrița-Nasaud a pronunțat sentința pe fond in dosarul in care sibienii Rogoz Adrian și Daniel Murdașanu au fost acuzați de catre procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud, de constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri. La finele lunii februarie, Rogoz a fost condamnat la 4…

- Un proiect de lege care ar urma sa schimbe regulile de functionare pentru marile lanturi de magazine a fost depus in Parlament. Duminica ar urma sa fie inchise magazinele, iar sambata sa aiba program scurt. Iata ce cred romanii despre aceste modificari. „Nu e un lucru bun, sa stiti, pentru ca e nevoie.…

- Romania a fost asaltata in ultima vreme de sute de clipuri de tip deep-fake. Deși pot parea inofensive, de multe ori, aceste materiale video sunt folosite pentru a pacali cetațenii. Infractorii utilizeaza acest tip de conținut, creat cu ajutorul inteligenței artificiale generative pentru a obține caștiguri…

- Timp de un deceniu, Pamela Roussos Ratiu a fost soția celebrului cantareț Demis Roussos, care a murit pe 25 ianuarie 2015, rapus de cancer la 68 de ani. Pamela locuiește de mai mulți ani in Rominia, fiind soția fiului politicianului Ion Rațiu, Indrei.