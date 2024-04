Stiri pe aceeasi tema

- Zeci, poate sute de ani au trecut de la aparitia in asa numitelor targuri de tara, in care au fost dezvoltate o serie de activitati menite... The post PESTA PORCINA Targurile de țara, inchise de 7 ani de frica pestei porcine care este și nu este first appeared on Informatia Zilei .

- Ioana Stroe a ajuns in vizorul jandarmilor, din cauza clipurilor virale postat pe rețelele de socializare. Cu ce situație s-a confruntat Mireasa de pe Calea Victoriei, in timp ce iși facea "tura". Nu este pentru prima data.

- Nu mai crede nimeni in ideologiile obosite, fie ele socialiste, fabianiste, bonjuriste, portocalii, rosii, galbene, albastrii. E un Carnaval Mondial in care toata lumea da din picioruse dar in care nimeni nu mai rade curat. Ranjim cu totii tremurand nasol de frica. Frica colcaie in matele noastre si…

- Se apropie cu o viteza nebuna turneul final al Campionatului European de Fotbal, iar ceea ce se aratala orizont nu prea imi da speranțe nebune, chiar daca grupa, așa cum ni s-a parut de la tragerea la sorți nu este una inspaimantatoare, ba dimpotriva. Slovacia este doar o echipa ...

- Armenia ia in calcul aderarea la UE, a spus ministrul de Externe, Ararat Mirzoyan. Țara incearca sa stranga legaturile cu SUA in condițiile in care relațiile cu aliatul tradițional Rusia sunt tensionate. Potrivit Reuters, Armenia ia in considerare varianta aderarii la Uniunea Europeana. „Multe noi oportunitați…

- Ludovic Orban a afirmat, duminica, la Ploiesti, ca Romania „este prost condusa” si se afla intr-un mare pericol. Presedintele Forta Dreptei spune ca drepturile si libertatile sunt amenintate si ca exista „un proiect de dominatie care nu tine cont de vointa reala a cetatenilor”. „… oricat m-ar ameninta…

- Teodora Stoica este o mare iubitoare de animale, iar asta se vede in acțiunile in care se implica de-a lungul timpului ajutand patrupezii fara stapan. Iata cu ce problema s-a confruntat cainele fiicei lui Mihai Stoica, dar și cum a rezolvat tanara aceasta situație!

- Roland Niczuly (28 de ani), portarul celor de la Sepsi, l-a contrazis pe patronul echipei, Laszlo Dioszegi, care a declarat ca echipei sale i-a fost frica de FCSB in meciul de pe Arena Naționala, terminat cu victoria bucureștenilor, scor 1-0. „Am jucat timorat, ne-am temut de FCSB. N-am reușit sa facem…