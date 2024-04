Stiri pe aceeasi tema

- Ramore de la iUmor a ajuns intr-o situație neplacuta, dupa ce a zburat cu avionul, in urma cu doua saptamani. Remus Iosub trage un semnal de alarma și susține ca o stewardesa l-a lovit intenționat atunci cand mergea pe culoar cu acel carucior de mancare. Acum, are nevoie de șase luni de recuperare.

- British Museum a fost fortat duminica sa isi inchida portile mai devreme din cauza unui protest impotriva schimbarilor climatice si in sprijinul Palestinei, informeaza luni PA Media/dpa, informeaza AGERPRES. Muzeul londonez a informat pe site-ul sau ca a inchis duminica la ora 14:45 in urma demonstratiilor…

- Catalin Bordea s-a departat de Olga Barcari dupa ce in presa s-a speculat ca ar fi avut o relație cu aceasta. Despre relația cu comediantul, hairtylist-ul rupe tacerea și spune acum ca nu au fost iubiți, nici nu se cunosc atat de bine. Dupa ce a divorțat de soția Livia, care și-a refacut viața alaturi…

- Ioana Stroe, finalista de la iUmor, dar și Ioana cu pancarta, așa cum o mai știe lumea, a luat o decizie radicala in viața amoroasa. Bruneta a hotarat sa ia o pauza din cautarile unui viitor iubit. Ne spune motivul pentru care a ajuns la aceasta concluzie, dar face marturisiri și despre casatorie. De…

- Primul episod al noului sezon iUmor, difuzat aseara, de la 21:00, la Antena 1, a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii, care au venit cu cele mai neasteptate momente artist

- O noua lovitura pentru Madi, finalista de la Mireasa. Dupa problemele de sanatate și dupa desparțirea de Sergiu, tanara trece, din nou, prin clipe dificile din punct de vedere emoțional. De curand, fosta concurenta a pierdut o persoana draga.

- Unii artiști care colaboreaza cu casa de discuri Universal Music Group au reacționat in mediul online dupa dispariția pieselor de pe Tik Tok, in urma intreruperii colaborarii cu rețeaua de socializare din cauza drepturilor de autor. Conan Gray, unul dintre numeroșii artiști luați sub aripa UMG a vorbit…

- Situație neașteptata! Un elev din Buzau a castigat procesul cu liceul la care studia, dupa ce a primit media 2 la purtare pentru o postare pe Facebook. Iata suma pe care trebuie sa o plateasca instituția de invațamant!