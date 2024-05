Animawings, zboruri între Iaşi şi Bucureşti, din 15 septembrie, la preţuri care pornesc de la 35 de euro Biletele au fost puse deja in vanzare pe site-ul companiei. Vor fi doua curse tur-retur ale companiei Animawings intre Iasi si Bucuresti in zilele de luni, miercuri si vineri (la orele 8.45 si 20.40) si un zbor marti, joi si duminica (ora 20.40). Decolarile de pe Otopeni in zilele cu doua zboruri sunt programate la orele 7.05 si 19.00, iar in zilele cu un singur zbor avioanele vor decola din Capitala la ora 19.00. Tot de la jumatatea lunii septembrie, Animawings va introduce curse directe de la Bucuresti spre Cluj Napoca (cinci pe saptamana) si spre Oradea (sase pe saptamana). Preturile biletelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

