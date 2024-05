Ziua Porţilor Deschise, de 1 Iunie, la TAROM. Părinţii vor putea achiziţiona pentru cei mici biletele de avion gratuit Ziua Portilor Deschise se va desfasura in incinta Hangarului TAROM si a platformei din fata acestuia si se adreseaza tuturor celor care doresc sa participe, copii si adulti. Intrarea va fi libera, iar copiii si parintii insotitori sunt asteptati in intervalul orar 10.00 – 16.00. Cei mici vor putea vizita o aeronava si vor putea face fotografii in interiorul acesteia, inclusiv in cabina de pilotaj. Tot aici se vor intalni cu piloti, insotitori de zbor si ingineri de aviatie, alaturi de care se vor putea fotografia si care vor fi gata oricand sa le raspunda tuturor curiozitatilor legate de lumea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

