Prețuri mai mici la biletele de avion cu 20%. Ce presupune oferta Prețuri mai mici cu 20% la biletele de avion achizitionate in perioada 30 aprilie – 7 mai 2024, condiția fiind ca perioada de calatorie sa se incadreze in intervalul 15 mai – 30 iunie 2024. Oferta vine din partea Tarom, o companie care a intrat cel de-al 17-lea an de pierderi, iar biletele de avion […] The post Prețuri mai mici la biletele de avion cu 20%. Ce presupune oferta appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

