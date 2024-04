Vremea răsadurilor de legume: prețuri bune, ofertă bogată, sfaturi pe gratis Pentru cei care doresc sa iși produca macar o parte dintre legume in gradinile proprii, acum este perioada optima de plantare a rasadurilor. In piețe, oferta este foarte bogata. In piețe oferta de rasaduri, atat pentru flori, cat și pentru legume, este foarte bogata. Se gasesc atat legume, precum roșii, vinete, ardei, castraveți, dovlecei, etc., […] The post Vremea rasadurilor de legume: prețuri bune, oferta bogata, sfaturi pe gratis appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

