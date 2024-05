Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta Natalia Barbu nu a reușit sa se califice in finala Eurovision 2024. Ea a reprezentat Republica Moldova cu piesa „In the middle”. {{745850}}Natalia Barbu a urcat pe scena de la Malmo, Suedia, in prima semifinala. Tot in prima semifinala au concurat artiști din Ucraina, Cipru, Polonia, Serbia,…

- Migrația nu este o preocupare principala pentru cetațenii europeni in perspectiva alegerilor din luna iunie, deși subiectul este abordat frecvent in presa internaționala și in campaniile politice ale partidelor de dreapta, arata datele unui sondaj comandat de Parlamentul European, relateaza The Guardian.Sondajul…

- Pe canalul oficial de Youtube Eurovision Song Contest a fost prezentat numarul de ordine al fiecarei tari concurente din cadrul celor doua semifinale ESC 2024. Astfel, Natalia Barbu va evolua in prima semifinala de pe 7 mai cu numarul de ordine 11. Alaturi de Republica Moldova, in prima semifinala vor…

- Conform agenției de presa de stat TASS, mai puțin de o treime dintre națiunile membre NATO denunța scrutinul prezidențial rusesc, publicand totodata o "lista neagra" a acestora.Printre statele menționate se numara și Romania, pe care Rusia o clasifica astfel ca fiind unul dintre cei mai semnificativi…

- Romania, dublu aur si argint la Cupa Balcanica de Schi Alpin de la Borșa Campionatele Naționale de Schi Alpin pentru Seniori și Cupa Balcanica de Schi Alpin au loc in perioada 11 – 15 martie pe partia olimpica omologata FIS de la Borșa, Maramureș. La competiție participa cei mai valoroși sportivi din…

- Romania avea in 2022 cea mai ridicata rata de deprivare materiala si sociala severa in randul tinerilor (cu varste cuprinse intre 15 si 29 de ani) din randul statelor membre UE, de 25,4%, in conditiile in care media la nivelul blocului comunitar era de 6%, arata datele publicate la sfarșitul saptamanii…

- In septembrie 2023, eurodeputații au aprobat decizia Consiliului European de a crește cu 15 numarul de locuri in Parlamentul European, de la 705 la 720 pentru legislatura 2024-2029. Numar de locuri pe țari pentru alegerile din 2024: Germania – 96 Franța – 81 Italia – 76 Spania – 61 Polonia – 53 Romania…

- Produsul Intern Brut a crescut anul trecut cu 0,5%, atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, in termeni ajustati sezonier si calendaristic, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).De asemenea, in trimestrul patru din 2023, Produsul Intern Brut a ramas…