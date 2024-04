Prețul roşiilor româneşti se dublează până în piețe Cateva zeci de producatori de tomate din judetul Olt au inceput sa recolteze si vand tomatele la preturi intre 25 lei si 32 de lei pe kilogram la plecarea din ferma catre comercianti, potrivit presedintelui Sindicatului Producatorilor Agricoli (SPA) Olt, Ion Paunel. Presedintele SPA Olt a explicat cateva din motivele pentru care tomatele romanesti au in prezent, in piete, preturi de peste 40 de lei pe kilogram si a punctat ca treptat, pana in luna mai, odata cu cresterea numarului de producatori si a cantitatilor livrate, pretul ar putea scadea la circa 20 de lei pe kilogram. In aceasta perioada… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

