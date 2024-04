Paradoxul românesc: Carnea de miel, de două ori mai scumpă în magazine, decât la poarta fermei Carnea de miel a devenit din ce in ce mai puțin cumparata, iar asta din cauza prețurilor uriașe dictate de comercianți. Fermierii sunt de parere ca odata ce marfa ajunge la samsari prețurile se deregleaza.La cel mai mare crescator de oi și de miei din județul Giurgiu, au fost pregatiți peste o mie de miei pentru Paște, iar prețul este de 40 de lei pe kilogram la poarta fermei. Insa, același kilogram ajunge sa coste, in piețe, și 60 de lei.Ciobanii ii indeamna pe romani sa vina sa cumpere carne de miel pentru Paște de la poarta fermei pentru ca prețul este mai mic decat in piețe, dar și negociabil.„Nu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

