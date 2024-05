Cristian Popescu Piedone a postat un mesaj profund religios și contemplativ despre Vinerea Mare, exprimand recunoștința și adorație pentru sacrificiul lui Hristos. In acest mesaj, edilul reflecteaza asupra suferințelor indurate de Mantuitor in timpul Patimilor și rabdarea exemplara pe care a demonstrat-o in fața acestor suferințe. Mesajul este o rugaciune catre Dumnezeu pentru a primi […] The post Mesajul lui Piedone de Vinerea Mare: O, Hristoase al meu rastignit, cate ai patimit appeared first on Puterea.ro .