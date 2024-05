Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la hidrocentrala Bumbești-Livezeni de pe raul Jiu, finalizate in proporție de 90 %, dar blocate in urma cu 7 ani la solicitarea mai multor ONG-uri, vor fi reluate dupa ce printr-o Hotarare de Guvern emisa in acest an s-a stabilit ca acestea sunt de utilitate publica și interes național, relateaza…

- Hidroelectrica reia lucrarile la amenajarea hidroelectrica de la Bumbești-Livezeni, dupa ce o hotarare de Guvern a stabilit ca proiectul este de utilitate publica și interes național. Finalizate in proporție de 90%, lucrarile au fost oprite in 2017 de Curtea de Apel București, la solicitarea mai multor…

- Finalizarea proiectului Bumbesti-Livezeni va asigura injectarea in Sistemul Energetic National (SEN) a unei cantitati de energie electrica curata de circa 259 GWh/an, energie care va acoperi necesarul a peste 85.000 gospodarii si care va contribui la reducerea gazelor cu efect de sera cu peste 200.000…

- Hidroelectrica a scos la licitație un contract de 178 milioane lei pentru lucrari de finalizare a centralei Nehoiașu 2, parte a amenajarii hidrotehnice Siriu-Surduc din județul Buzau. “Achiziție și montaj echipamente mecanice și electrice la CHE Nehoiașu II, extindere stație de transformare de 110…

- Proiectul "Parc eolian Hoceni - Dimitrie Cantemir", care urmeaza sa fie amplasat in extravilanul comunelor Hoceni si Dimitrie Cantemir din judetul Vaslui, a primit in aceasta saptamana acordul de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, a anuntat miercuri institutia.

- Ministerul Dezvoltarii a aprobat marți investiția pentru reabilitarea și modernizarea Casei de Cultura din Targu Jiu. A fost alocata suma de 48.5 milioane de lei pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultura a municipiului Targu Jiu”. Lucrarile ar fi trebuit sa inceapa deja,…

- FOTO: Gradinița cu Program Prelungit din Petrești, in culori de primavara dupa proiectul de modernizare. Cat au costat lucrarile Primavara a poposit cu toate culorile ei la Gradinița cu Program Prelungit Petrești. Mici sai beneficiari au fost primiți luni, 4 martie 2024, intr-o cladire renovata cu dotari…

- Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, iși propune din nou sa modernizeze Hidrocentrala Vidraru, situata pe raul Argeș, printr-o noua licitație publicata in sistemul electronic de achiziții publice, SEAP. Aceasta reprezinta a șasea incercare de retehnologizare a centralei,…