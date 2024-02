Hidroelectrica vrea să retehnologizeze centrala Vidraru Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, iși propune din nou sa modernizeze Hidrocentrala Vidraru, situata pe raul Argeș, printr-o noua licitație publicata in sistemul electronic de achiziții publice, SEAP. Aceasta reprezinta a șasea incercare de retehnologizare a centralei, dupa cinci tentative anterioare nereușite. Valoarea estimata a contractului este de 188 de milioane de euro, o suma considerabil mai mare fața de licitația anterioara, care se ridica la 145 de milioane de euro. Proiectul „Retehnologizarea AHE Vidraru” cuprinde o serie de lucrari esențiale pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

