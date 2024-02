Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Finantelor propune o noua schema de ajutor de stat care prevede finantarea nerambursabila pentru investitii cu impact major in economia romaneasca, ale caror costuri eligibile depasesc 50 milioane lei. Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ…

- Ministerul Finantelor (MF) propune, printr-un proiect de Hotarare de Guvern, o schema de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil, pentru a veni in sprijinul operatorilor de transport rutier, valoarea sprijinului fiind de 13 bani pe litru. Potrivit unui comunicat al ministerului,…

- ”Ajutorul de stat va fi acordat sub forma unui grant acordat operatorilor economici licentiati in Romania, care desfasoara activitati de transport rutier de marfuri in cont propriu sau contra cost si transport de persoane„, anunta, vineri, Ministerul Finantelor, intr-un comunicat de presa. Potrivit…

- ”Executia bugetului general consolidat pe anul 2023, conform datelor operative s-a incheiat cu un deficit de 89,90 miliarde lei, respectiv 5,68% din PIB fata de deficitul de 80,77 miliarde lei, respectiv 5,76% din PIB aferent anului 2022”, arata Ministerul de Finante. Veniturile totale au insumat 521,45…

- "Sunt masurile de combatere a evaziunii fiscale pe care le-am anuntat, este un obiectiv pe care il avem in vedere pentru a aduce bani suplimentari la buget si pentru a avea o fundamentare cat mai justa pentru aceasta componenta de venituri. (...) Noi incercam sa introducem trei lucruri: primul este…