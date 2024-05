Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul "Parc eolian Hoceni - Dimitrie Cantemir", care urmeaza sa fie amplasat in extravilanul comunelor Hoceni si Dimitrie Cantemir din judetul Vaslui, a primit in aceasta saptamana acordul de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, a anuntat miercuri institutia.

- Romania a inregistrat ieri, dupa pranz, cea mai mare producție de energie fotovoltaica din istorie – 1.179 MW, putere instantanee. Energia foto a fost pe locul trei in topul surselor de producție, dupa ape și nuclear, pe un consum și o producție foarte scazute, de doar puțin peste 5.000 MW, potrivit…

- La invitația prefectului județului Mureș, Ciprian Dobre, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a vizitat Barajul Rastoliția in aceasta saptamana. In urma discuțiilor cu toate autoritațile locale și naționale implicate in proiect și cu reprezentanții Hidroelectrica, ministrul Mircea Fechet a declarat ca…

- Scadere record a cererii de energie pe baza de carbune in ultimele zile. Creșterea temperaturilor și reducerea numarului de mari consumatori a facut ca la finalul lunii martie, inceputul lunii aprilie consumul de energie electrica la nivel național sa inregistreze o scadere semnificativa. S-a ajuns…

- E.ON Romania dorește sa vanda afacerea legata de furnizare gaze și electricitate, iar acest lucru face parte din strategia grupului german care urmarește sa se concentreze pe zona de distribuție, potrivit informațiilor HotNews.ro. Oficial, E.ON nu comenteaza nimic legat de posibile ințelegeri cu potențiali…

- SRI a incredințat fara licitație un contract de achiziție de curent electric producatorului de stat Hidroelectrica. Serviciul Roman de Informații este unul dintre beneficiarii constanți ai curentului ieftin de la Hidroelectrica , iar achiziția acestuia se deruleaza fara batai de cap. Adica se contacteaza…

- Cu o pondere de 50,2% din consumul final de energie, sectorul rezidențial este cel mai mare consumator de energie din Republica Moldova, urmat de sectorul transporturilor cu 26,4%, industrie – 8,8%, comerțul și serviciile publice 9,8% și agricultura – 4,8%. Din sectorul rezidențial, 64,4% din gospodarii…

- Producatorul de energie Hidroelectrica avertizeaza ca au aparut in mediul online clipuri video contrafacute, folosind tehnologia „deepfake”. ”Hidroelectrica informeaza publicul cu privire la aparitia in mediul online a unor clipuri video contrafacute, folosind tehnologia „deepfake”. Acestea includ persoane…