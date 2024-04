Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți romani ajung sa renunțe la bucatele tradiționale de Paște din cauza prețurilor uriașe la anumite produse. In piețele din țara, un kilogram de carne de miel costa aproximativ 60 de lei. La stana insa, dupa o negociere scurta cu crescatorii, prețurile ajung sa scada considerabil. Din cauza…

- Crescatorii de ovine din țara se vor intalni in perioada urmatoare pentru a estima un preț minim de vanzare pe kilogramul de carne de miel in viu, pentru sarbatorile de Paște de anul acesta, potrivit Radio Romania Actualitați.Estimarile au in vedere scumpirea hranei pentru animale, dar și lipsa forței…

- Iata ca ne apropiem cu pași repezi de una dintre cele mai importante sarbatori creștine, Paștele. Astfel, apare și intrebarea de unde putem cumpara carne de miel la un preț mai decent. Ei bine, Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca fermierii au promis ca vor vinde carnea de miel la prețul corect.…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu sustine ca, de sarbatorile pascale,. Romania exporta intre cinci si sase milioane de oi pe an, in special in tarile arabe. ”Suntem o forta in sectorul ovin”, a declarat ministrul Agriculturii la Prima TV, scrie news.ro . Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost…

- Legumele romanești costa de cinci ori mai mult decat cele din import. De exemplu, un kilogram de roșii din Turcia sau Grecia costa in jur de 7 lei in marile magazine.Oamenii spun ca ar manca roșii produse de țaranii romani, dar prețul ii face sa renunțe. Mai mult decat atat, o mare parte dintre semințele…

- Paștele, care pica anul acesta pe data de 5 mai, afecteaza bugetele oamenilor care vor sa se bucure de preparatele tradiționale. Asta din cauza ca mieii vor fi mai mari și mai grei decat in trecut, lucru ce va face și prețul sa sara in aer. Cu o greutate de peste 35 de kilograme și un preț estimativ…

- Scumpiri peste scumpiri, de asta au parte romanii in ultima perioada. Daca Craciunul ne-a „ars” la buzunare, Paștele va fi la fel. Fermierii spun ca va crește prețul carnii de miel chiar in preajma Paștelui, așa ca trebuie sa pregatim un buget consistent pentru masa de sarbatoare. Potrivit fermierilor…