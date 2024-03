Stiri pe aceeasi tema

- Prețul unui kilogram de carne de miel a crescut deja, comparativ cu aceeași perioada din 2023, iar fermierii romani preconizeaza noi scumpiri, pana la Paște. Un kilogram de miel viu costa, in 2023, circa 20 de lei, iar acum s-a scumpit cu 15% și este de așteptat sa mai creasca pana la Paște. „Acum,…

- Fermierii spun ca va crește prețul carnii de miel chiar in preajma Paștelui, așa ca trebuie sa pregatim un buget consistent pentru masa de sarbatoare. Potrivit fermierilor care se ocupa de creșterea ovinelor, prețurile pentru carnea de miel vor fi afectate anul acesta, in apropierea Sarbatorilor Pascale,…

- Romanii au parte de vești proaste in ceea ce privește prețul carnii de miel in acest an. Pentru ca ultimele luni ale anului trecut su adus majorari pe toate planurile, efectul acestora se vede in puterea de cumparare a romanilor. Iata cat ar putea sa coste mielul de Paste 2024. Preturile au crescut,…

- Ne aflam in plin sezon de iarna, insa unele fructe ale verii au inceput deja sa iși faca apariție in marile supermarket-uri din țara. Iata cat costa un kilogram de cireșe in ianuarie 2024!

- Vești bune pentru romani! Carnea de miel ar putea sa se vanda mai ieftin de Paște, in anul 2024. Ministrul Agriculturii a facut un anunț important cu privire la ce se va intampla cu prețurile alimentelor in lunile urmatoare și cat vor fi nevoiți sa scoata romanii din buzunare, inainte de sarbatori.

- Romanii care si-au propus sa cumpere carne de porc fix in Ajunul Craciunului 2023 nu vor plati foarte mult in plus fata de cei care s-au aprovizionat mai devreme. Cat a ajuns sa coste un kilogram de carne de porc in Piața Obor, sambata, 24 decembrie 2023? Pulpa de porc, de la 25 lei/kg Prețul […] The…

- Anul 2023 a adus majorari de preț și in randul atracțiilor turistice din zonele de partie. Pentru ca romanii se pregatesc de vacanța de iarna care se apropie cu pași rapizi, cei mai mulți se intereseaza din timp de prețurile pe care le vor gasi in acest an la munte. Iata cat trebuie sa scoți din buzunar…

- Pachetele de vacanța pentru sarbatorile de iarna sunt mai scumpe cu 20%. Romanii sunt nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar. Cu toate acestea, turiștii aleg destinațiile montane din afara țarii noastre.