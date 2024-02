Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala Executari Silite Cazuri Speciale, din cadrul ANAF, organizeaza licitație publica pentru vanzarea unor obiecte din metale și/sau pietre prețioase, pentru valorificarea a 81 gropuri care cuprind obiecte de natura metalelor și/sau pietrelor prețioase la valoarea totala de pornire a licitației…

- Romanii au cumparat bilete de avion in valoare de 9 milioane de euro in luna ianuarie iar cel mai ieftin bilet a costat 10 euro, pentru un zbor Londra – Bucuresti, potrivit datelor publicate de o agentie de turism online și preluate de Agerpres. “Preferata calatorilor din Romania, campania Ieftinuarie…

- Romanii au cumparat bilete de avion in valoare de 9 milioane de euro in luna ianuarie. Cel mai ieftin bilet a costat 10 euro, pentru un zbor Londra – Bucuresti, potrivit datelor publicate de o agentie de turism online. „Preferata calatorilor din Romania, campania Ieftinuarie 2024, derulata pentru al…

- O femeie de 85 de ani ce locuiește de 67 de ani in Sectorul 1 al Capitalei povestește cum de la an la an cartierul in care sta se degradeaza tot mai mult.Femeia susține ca iși muncește singura cei cațiva metri de teren din curte și a renunțat sa mai cultive flori tocmai pentru a nu fi nevoita sa cumpere…

- O femeie de 85 de ani ce locuiește de 67 de ani in Sectorul 1 al Capitalei povestește cum de la an la an cartierul in care sta se degradeaza tot mai mult.Femeia susține ca iși muncește singura cei cațiva metri de teren din curte și a renunțat sa mai cultive flori tocmai pentru a nu fi nevoita sa cumpere…

- Romanii care se prezinta la camera de garda a spitalelor fara o urgența sau un bilet de trimitere de la medic ar putea fi obligați sa plateasca pentru serviciile medicale. Indiferent ca sunt asigurați medical sau nu, romanii care se prezinta la camera de garda a spitalelor fara o urgența sau un bilet…

- In 2023, apartamentele de vanzare din Romania au fost, in medie, cu 7% mai scumpe decat anul trecut. Romanii au cautat cel mai des apartamente cu doua camere (in proporție de 48%), iar orașul in care s-au tranzacționat cel mai rapid proprietațile a fost București.Storia lanseaza Rezumat de Storia,…

- Romanii care vor sa iși cumpere locuințe noi din 2024 vor avea de platit mai mulți bani. Pentru cei care nu știu deja, crește TVA-ul pentru achiziția de locuințe noi. Acest lucru inseamna scumpiri de cateva mii de euro la locuinte. Masura vine intr-un context in care sectorul imobiliar se confrunta…