Românii vor să zboare și plătesc milioane de euro pentru asta Agentia de turism online Vola.ro a vandut in luna ianuarie bilete de avion in valoare de aproximativ 9 milioane de euro, cu 33% mai mult decat in aceeasi perioada a lui 2023, conform datelor emise de companie. 95% dintre biletele vandute au fost catre destinatii din tarile europene. Cel mai ieftin bilet vandut in ianaurie a fost de 10 euro, pentru un zbor Londra – Bucuresti, pe cand cel mai scump bilet a fost 2.508 euro, pentru un zbor Bucuresti – New York. Pretul mediu pentru un bilet de avion a fost de 158 euro/persoana, in crestere fata de anul trecut. ”Campania 2024 (din ianuarie, n.r.), derulata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Campania 2024 (din ianuarie, n.r.), derulata pentru al saselea an de agentia de turism online Vola.ro, s-a incheiat cu bilete de avion in valoare de 9 milioane de euro cumparate de romani. Pasionatii de vacante au asteptat din nou ianuarie, cea mai ieftina luna din an, si au profitat de cele mai mici…

- Romanii au cumparat bilete de avion in valoare de 9 milioane de euro in luna ianuarie. Cel mai ieftin bilet a costat 10 euro, pentru un zbor Londra – Bucuresti, potrivit datelor publicate de o agentie de turism online. „Preferata calatorilor din Romania, campania Ieftinuarie 2024, derulata pentru al…

- Compania aeriana HiSky anunta ca a introdus in sistemul de rezervari posibilitatea de achizitie directa a zborurilor catre New York, cu plecare de pe aeroporturile din Cluj si din capitala Republicii Moldova. Primul zbor al companiei HiSky catre New York este programat sa aiba loc vineri, 7 iunie. Zborul…

- Compania romano-moldoveneasca HiSky a anuntat recent ca a primit din partea Departamentului american al Transporturilor autorizarea pentru zboruri regulate intre Bucuresti si New York, cu patru zboruri dus-intors pe saptamana. Costul unui bilet de avion Romania-SUA va fi de 379 de euro/persoana, informeaza…

- In intreaga lume, Revelionul a fost sarbatorit cu speranta si multa stralucire. In Paris, New York, Dubai sau Londra, milioane de oameni au ieșit pe strazi pentru a admira focurile de artificii. In spatele luminii si bucuriei oamenilor, au stat insa mii de forte de ordine pentru a preveni orice incident.…

- ”Romanii se pregatesc pentru o ultima calatorie in 2023, dar si pentru un Revelion in afara tarii, tarile europene fiind din nou in topul preferintelor acestora. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, peste 95% dintre rezervarile efectuate pe platforma pentru Revelion au fost facute pentru Europa,…

- Incepand cu data de 7 iunie 2024, romanii vor avea posibilitatea de a calatori direct de la București la New York, dupa o pauza de peste doua decenii. O companie aeriana a anunțat lansarea zborurilor regulate pe aceasta ruta, cu patru frecvențe pe saptamana.

- ”Primul zbor va pleca din Bucuresti pe 1 iunie 2024. Ne-am propus sa ducem in vacanta 20.223 turisti din Romania in Tunisia in 2024. Este dificil ca precizam nationalitatea turistilor care vor calatori in Tunisia, depinde de rezervari. Pentru primul zbor, pretul variaza de la 264 euro, loc in camera…