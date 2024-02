Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de turism online Vola.ro a vandut in luna ianuarie bilete de avion in valoare de aproximativ 9 milioane de euro, cu 33% mai mult decat in aceeasi perioada a lui 2023, conform datelor emise de companie. 95% dintre biletele vandute au fost catre destinatii din tarile europene. Cel mai ieftin bilet…

- Romanii au cumparat bilete de avion in valoare de 9 milioane de euro in luna ianuarie. Cel mai ieftin bilet a costat 10 euro, pentru un zbor Londra – Bucuresti, potrivit datelor publicate de o agentie de turism online. „Preferata calatorilor din Romania, campania Ieftinuarie 2024, derulata pentru al…

- Peste 95% dintre rezervarile pentru Revelion au fost facute pentru Europa, restul procentelor fiind distribuite aproape egal intre destinatii din Orientul Mijlociu, Africa si Asia, potrivit Vola.ro. „In ceea ce priveste tarile europene spre care s-au rezervat cele mai multe bilete de avion de Revelion…

- ”Romanii se pregatesc pentru o ultima calatorie in 2023, dar si pentru un Revelion in afara tarii, tarile europene fiind din nou in topul preferintelor acestora. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, peste 95% dintre rezervarile efectuate pe platforma pentru Revelion au fost facute pentru Europa,…

- Opt din zece romani din Diaspora (79%) si-au planificat zborurile spre Romania, intre 15 si 31 decembrie, pentru a petrece sarbatorile de iarna, arata o analiza publicata de o cunoscuta platforma de rezervari online, transmite Agerpres.ro. In ceea ce priveste aeroporturile pe care aterizeaza romanii…

- Colegiul Național Andrei Șaguna Brașov a fost inclus in programul „Gust pentru Sanatate – Ora de Obiceiuri sanatoase și mese delicioase”. Incepand cu ediția de anul acesta, programul este desfașurat cu sprijinul Ministerului Educației. Colegiul Național Andrei Șaguna Brașov a fost selectat pentru cea…

- Angajatorii s-au pregatit pentru creșterea volumului de activitate din perioada Black Friday: numarul total de joburi din piața a crescut cu peste 20% in ultima luna Aproape 34.000 de joburi noi au fost postate de la inceputul lunii octombrie, in creștere cu peste 20% fața de luna septembrie, angajatorii…