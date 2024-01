Stiri pe aceeasi tema

- Ieftinuarie 2024. Printre zborurile cu cele mai accesibile tarife se numara: Timișoara – Milano și București – Bruxelles, cu bilete de la 27 de euro, Cluj-Napoca – Viena, București – Veneția, București – Bologna, cu bilete de la 28 de euro, Timișoara – Frankfurt și Cluj-Napoca – Londra, cu bilete de…

- DAN AIR a inceput oficial zborurile de iarna de pe Aeroportul Internațional George Enescu din Bacau, pe 11 decembrie. Zborurile inaugurate, conform noului program de iarna, au conectat Bacaul cu Bruxelles și Londra (Luton). DAN AIR are programate zboruri catre opt destinații de top din Europa – Londra,…

- Indicele regional Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,5%, la un maxim din ultimele 10 saptamani. In noiembrie, Stoxx 600 a avansat cu 5,87% in noiembrie, conform datelor LSEG, aceasta fiind cea mai buna performanta din ianuarie si o inversare importanta dupa trei pierderi lunare consecutive. Indicele…

- ”De la Budapesta si Praga si pana la Londra si Edinburgh, orasele europene se pregatesc acum pentru sezonul festiv. Si cum sfarsitul lunii noiembrie coincide cu deschiderea oficiala a targurilor de Craciun, turistii au inceput deja sa faca planuri de vacanta. Mai mult decat atat, in Romania, urmeaza…

- Indubitabil, Emil Biebel este o personalitate binecunoscuta in randul melomanilor din intreaga țara. Atat pentru faptul ca a fost fondatorul unuia din primele magazine de muzica din Romania post-revoluționara (Rocka Rolla), pentru activitatea sa de manager și promotor de concerte rock din Timișoara…

- De ce angajații de baza ai corporațiilor din Romania au dreptul la o mai generoasa igiena intelectualaIn ultimele trei decenii, definite ca perioada a „tranziției” de la comunism la democrație, de la apartenența la blocul sovietic la integrarea euro-atlantica și de la economia centralizata la cea de…

- Zeci de mii de israelieni s-au adunat noaptea trecuta la Tel Aviv pentru a cere eliberarea compatrioților ținuți ostatici de teroriști inca din 7 octombrie. Manifestația a fost una pașnica și s-a incheiat fara incidente.

- Noiembrie 2023: patru concerte internaționale cu Alexandru Tomescu și Sinziana Mircea, oferite publicului din Londra, Madrid, Viena și Budapesta, alaturi de doua expoziții speciale, organizate la Roma și Madrid. Comunitatea academica a Universitații de Vest din Timișoara are bucuria de a anunța programul…