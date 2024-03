STUDIU DE PIAȚĂ: Românii preferă mai degrabă apartamentele decât casele • Intre 400 și 500.000 de oameni sondeaza piața imobiliara sau sunt interesați sa achiziționeze o locuința. • Din totalul cautarilor de locuințe, 20-25% cauta in zone centrale, 30-40% la periferie, iar restul in cartiere, spun specialiștii imobiliari. • Peste 70% dintre cei care iși cauta o locuința doresc un apartament, iar restul cauta o casa. • Prețul decide alegerea locuinței. • Principalele piețe rezidențiale din țara se regasesc in: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov și Constanța. In ultimul trimestru din 2023, cererea totala de case și apartamente noi și vechi la nivel național… Citeste articolul mai departe pe stiritimisoara.com…

Sursa articol: stiritimisoara.com

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana scoate la concurs 400 de posturi de agenti si ofiteri de politie, precum si de personal contractual, prin incadrare directa, din sursa externa si reincadrare. Inscrierile se fac pana la data 27 martie 2024, ora 16.00, inclusiv in zilele nelucratoare. Potrivit unui anunt al IGPR de vineri,…

- Politia Romana a anunțat ca scoate la concurs 400 de posturi de agenti si ofiteri de politie din sursa externa! Vezi in randurile de mai jos cum poți deveni rapid polițist. Politia Romana face 400 de angajari din sursa externa! Se cauta agenti si ofiteri de politie , precum si personal contractual,…

- Romanii vor apartamente! Peste 70% dintre romanii care isi cauta o locuinta se orienteaza spre apartamente, iar pretul este principalul indicator in decizia finala de achizitie, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate. Potrivit unei cercetari realizate de Be Igloo PR, bazata pe datele centralizate…

- Intre 21 și 31 martie cinefilii din București și alte 12 orașe din țara sunt așteptați cu un program ce reunește cele mai noi filme franceze prezentate in festivalurile importante ale lumii. Filme din selecțiile de la Cannes, Berlin, Locarno, Veneția, Toronto sau Annecy se vad la cea de-a 28-a ediție…

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Festivalul se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…

- Statisticienii din cadrul Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii au declansat, marti, un protest spontan, solicitand punerea in aplicare a Memorandumului privind salarizarea in sistemul statistic, informeaza FNSA. „Colegii nostri de la Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, membri…

- ”Azi, incepand cu ora 10, colegii nostri de la Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, membri ai Sindicatului Agentilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii -afiliat la FNSA, au declansat un protest spontan”, au transmis, marti, sindicalistii Cartel Alfa. Potrivit acestora, revendicarile vizeaza:…

- Chiriile au crescut cu peste 10% in marile orașe din Romania, in acest an. București, Cluj-Napoca și Brașov sunt cele mai scumpe orașe, iar Iași și Timișoara sunt la polul opus. Apartamentele cu trei camere au fost in centrul atenției, semnaland un intere