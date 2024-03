Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana scoate la concurs 400 de posturi de agenti si ofiteri de politie, precum si de personal contractual, prin incadrare directa, din sursa externa si reincadrare.Potrivit unui comunicat oficial, inscrierile se fac pana la data 27 martie 2024, ora 16.00, inclusiv in zilele nelucratoare. Posturile…

- Transilvania Film anunța un turneu de promovare național pentru documentarul NASTY, la care va lua parte echipa de producție, dar și tenismenul Ilie Nastase. Acesta va fi prezent la cateva proiecții speciale la București, Timișoara, Constanța și Brașov. Turneul echipei, care va incepe pe 13 aprilie,…

- Intre 21 și 31 martie cinefilii din București și alte 12 orașe din țara sunt așteptați cu un program ce reunește cele mai noi filme franceze prezentate in festivalurile importante ale lumii. Filme din selecțiile de la Cannes, Berlin, Locarno, Veneția, Toronto sau Annecy se vad la cea de-a 28-a ediție…

- ”Telekom Romania Mobile a inregistrat 1,92 de milioane de clienti pe baza de abonament la sfarsitul celui de-al patrulea trimestru din 2023, in crestere cu 3,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent, mentinandu-si cresterea timp de 4 ani consecutiv si punand bazele pentru imbunatatirea veniturilor…

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Festivalul se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…

- Statisticienii din cadrul Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii au declansat, marti, un protest spontan, solicitand punerea in aplicare a Memorandumului privind salarizarea in sistemul statistic, informeaza FNSA. „Colegii nostri de la Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, membri…

- ”Azi, incepand cu ora 10, colegii nostri de la Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, membri ai Sindicatului Agentilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii -afiliat la FNSA, au declansat un protest spontan”, au transmis, marti, sindicalistii Cartel Alfa. Potrivit acestora, revendicarile vizeaza:…

