„Sustin amendamentul depus astazi in Parlament de PSD, amendament care prelungeste plafonarea adaosurilor la preturile alimentelor de baza pana la 31 decembrie 2024! Este o masura absolut justificata pana cand inflatia va ajunge sub 5% la finele anului, conform datelor BNR”, a scris Marcel Ciolacu, luni pe Facebook. „Zilele viitoare venim si cu un mecanism imbunatatit de plafonare a preturilor la energie si gaze, care sa ofere un ajutor suplimentar atat populatiei, cat si economiei pana in 2026”, a continuat Ciolacu. „PSD este singurul partid care vine cu solutii concrete pentru stabilizarea preturilor,…