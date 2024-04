Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din Satu Mare investigheaza un cetațean roman care a prezentat la controlul de frontiera un certificat ITP falsificat. Joi, 4 aprilie, in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, județul Satu Mare s-a prezentat pentru a ieși din Romania un cetațean roman,…

- Cei doi cetațeni cubanezi, de 22 și 27 de ani, au fost prinși, miercuri dimineața, in zona localitatii ieșene Golaesti, in timp ce treceau Prutul din Republica Moldova cu o barca pneumatica, dupa ce politistii au utilizat tehnici specifice de supraveghere care functioneaza pe principiul termoviziunii,…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a intrat in atenția vameșilor vasluieni de la Punctul de Trecere A Frontierei (PTF) de la Albița dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturim BMW, inmatriculat in Romania, cu un permis de conducere fals. Dupa ce a fost prins conducand cu un permis fals, barbatul…

- Un barbat de 42 de ani, din municipiul Bacau, urmarit la nivel internațional, a fost depistat de polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei din cadrul Aeroportului Internațional „George Enescu”, la Terminalul Sosiri. Polițiștii de la Frontiera și-au sesizat imediat colegii, iar cazul a fost preluat…

- Echipele de la Poliția de Frontiera din Republica Moldova depisteaza frecvent cazuri de cetațeni moldoveni care incearca sa treaca frontiera prin vamile de la Prut cu permise auto false, cumparate din Rusia, Ucraina, Polonia sau Israel. In ultimele 5 zile, polițiștii de frontiera moldoveni au descoperit…

- Politistii de frontiera au anunțat duminica, 4 februarie, ca in urma controlului facut ziua precedenta la Aeroportul Otopeni au gasit 19 kilograme de bijuterii din argint in bagajul de mana al unei femei care venea din Istanbul și urma sa le introduca ilegal in țara.Femeia voia sa iasa pe culoarul destinat…

- Trei migranți au fost descoperiți la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, ascunși in remorca unui autoturism condus de un roman. Șoferul este cercetat pentru trafic de migranți, iar cetațenii din Bangladesh au fost duși la sediul poliției de frontiera pentru cercetari.„In data de 03.02.2023, in jurul…

- Un cetatean bulgar, in varsta de 35 de ani, este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, intr-un autocamion ce transporta bunuri in regim de coletarie, peste 1.400 de flacoane de parfumuri contrafacute, in valoare de circa 365.000…