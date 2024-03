Dosar penal pentru un permis de conducere cumpărat de pe Facebook Un barbat in varsta de 37 de ani a intrat in atenția vameșilor vasluieni de la Punctul de Trecere A Frontierei (PTF) de la Albița dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturim BMW, inmatriculat in Romania, cu un permis de conducere fals. Dupa ce a fost prins conducand cu un permis fals, barbatul a recunoscut ca a cumparat respectivul permis de pe Facebook, cu suma 900 de euro. Practic, barbatul cu cetațenie romana și moldoveneasca, nu era posesor pentru nicio categorie de vehicule. Pentru achiziția permisului, barbatul a fost nevoit sa scoata din buzunar suma de 900 de euro. Pentru fapta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

