Mai mulți agenti de politie de frontiera au fost condamnati definitiv pentru luare de mita. Aceștia au ajuns in atenția autoritaților dupa ce au primit mita in forma continua de la șoferi. ”La data de 29.01.2024, Curtea de Apel Bucuresti a respins apelurile declarate de 5 inculpati, la data savarsirii faptelor agenti de politie de frontiera in cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, impotriva unei sentinte penale de condamnare pronuntata de Tribunalul Giurgiu, mentinand pedepsele de 3 ani inchisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei, aplicate de…