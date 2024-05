Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 5 mai 2024 spune ca Taurii trebuie sa aiba grija la prietenii și la parteneriatele de afaceri in care sunt implicați. Nativii acestei zodii trebuie sa fie foarte precauți cu privire la sentimentele lor, dar astrele ii sfatuiesc sa se bazeze pe intuiție.

- Vedeți ce scrie și astazi la horoscop! In randurile de mai jos veți gasi ce le-au rezervat astrele tuturor zodiilor. Unele vor avea parte de odihna mult cautata. Berbec Horoscop 6 aprilie 2024. Astazi, Berbecii nu par sa fie pe aceeași lungime de unda cu cei apropiați. Nu prea ii ințeleg și nu le ințeleg…

- „Fericirea in casatorie este in intregime o chestiune de șansa”. Jane Austen Berbec Mercur este retrograd in Berbec vreo 20 de zile, așa ca nativii care au probleme sa se gandeasca la lipsa unei comunicari clare. Pe 8 aprilie, Eclipsa de Soare cade in Berbec. Simultan, este și ziua de apariție a Lunii…

- Horoscopul zilei de 2 aprilie 2024. Berbecii au mai multa grija de sanatatea lorHoroscopul zilei de 2 aprilie 2024 spune ca nativii din zodia Berbecului ar trebui sa aiba mai multa grija de sanatatea lor. Acești nativi traverseaza o perioada aglomerata și au nevoie de mai multa grija și atenție.…

- Horoscopul zilei de 29 martie 2024. Varsatorii pierd sume importante de baniHoroscopul zilei de 29 martie 2024 spune ca nativii din zodia Varsatorului pierd sume importante de bani. Acești nativi s-ar putea sa fie nevoiți sa ceri ajutorul celor dragi pentru a depași problemele financiare. Se anunța…

- Horoscopul zilei de 20 martie 2024 spune ca Berbecii sunt sfatuiți sa aiba grija de sufletul lor și sa se bucure de starea de bine. Nativii acestei zodii au astrele e partea lor, iar Luna in Rac le activeaza casa familiei. Gemenii sunt sfatuiți sa aiba mai multa grija de inima lor. Chiar daca…

- Cu siguranța ai auzit pana acum cel puțin o data in viața ta de expresia „oaia neagra” a unui grup. Cei despre care se vorbește astfel sunt, de obicei, persoane leneșe, neindemanatice și rebele. Ei se disting intotdeauna intr-un mediu, dar niciodata prin lucruri bune, ci printr-un comportament care…

- Centrul FILIA a lansat studiul ”Grija pentru democrație: Interesele politice ale femeilor 2024” prin care evidențiaza perspectivele și vocile femeilor din Romania, voci care adesea lipsesc de pe agenda politica. Cercetarea este reprezentativa național și se concentreaza asupra intereselor politice…