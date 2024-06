Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, vești bune pentru elevi. Pregatește un nou proiect important, de data aceasta in domeniul Educației, unde are in plan sa faca schimbari majore. Primarul Sectorului 5 vine in ajutorul copiilor, carora vrea sa le ofere burse suplimentare. Piedone da burse suplimentare pentru…

- PUSL condamna public linșajul mediatic la care este supus candidatul la Primaria Generala, Cristian Popescu Piedone, Primarul Sectorului 5. Partidul Umanist Social Liberal susține ca imaginea lui Piedone este grav prejudiciata in urma emisiunilor de la postul Realitatea TV. Intr-un comunicat postat…

- Cristian Popescu Piedone continua sa se implice in comunitate pentru a aduce schimbari pozitive. Intr-o postare recenta pe Facebook, Piedone a subliniat eforturile depuse pentru a ajuta locuitorii sai. In urma cu cinci ani, a intervenit pentru a salva zece blocuri afectate și a reușit sa le redea cetațenilor…

- Cristian Popescu Piedone a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a aratat diferența dintre modul sau de a guverna și cel al lui Nicușor Dan. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, nu pierde nicio ocazie de a critica administrația generala a Capitalei condusa de Nicușor Dan. Intr-un…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a vizitat șantierul proaspat deschis la o cladire din 1930 care adapostește o gradinița. Cristian Popescu Piedone a vizitat astazi șantierul deschis la o cladire din 1930 care adapostește o gradinița. Cladirea a fost inchisa din 2019 din cauza unor probleme…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost prezent in aceasta seara alaturi de echipele de intervenție ale primariei pe strazile Capitalei, unde din cauza vantului puternic mai mulți copaci s-au prabușit peste mașini și casele oamenilor. Piedone a luat primele masuri pentru a-i ajuta pe…

- Cristian Popescu Piedone a avut un nou mesaj ironic la adresa celor care l-au persiflat atunci cand a vorbit de munca sa de la primarie. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , a transmis un mesaj ferm prin care pune accent pe importanța muncii concrete și a faptelor concrete, in detrimentul…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a solicitat aparatului de specialitate din cadrul primariei, demararea tuturor demersurilor necesare pentru suspendarea cursurilor in instituțiile de invațamant din sector in data de 25 martie 2024, pentru dezinsecție in scoli si in perimetrul acestora.…