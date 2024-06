Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca se are in vedere un program care sa permita utilizarea blocurilor comuniste pentru producerea de energie verde in Bucuresti. Daca se va ajunge pana acolo, sigur se va gasi și un instrument de finanțare, dat fiind beneficiile unui astfel de program. Folosirea…

- Compania a declarat ca lucreaza pentru a-si depune raportul anual pentru anul fiscal incheiat la 31 decembrie si pentru a raporta rezultatele financiare ale primului trimestru din 2024. Polestar are la dispozitie 60 de zile incepand de vineri, 17 mai, data notificarii, pentru a depune un plan de conformitate…

- Compania de stat Romgaz (simbol bursier SNG), producator si furnizor de gaze naturale, a anuntat joi ca a deschis o noua sucursala in Republica Moldova – Sucursala Chisinau de furnizare gaze naturale, inregistrata pe 16 mai 2024 la Agentia Servicii Public

- Compania de stat Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, a anunțat o creștere semnificativa a profitului net in primul trimestru al anului 2024, in pofida scaderii veniturilor. Profitul net consolidat a crescut cu 28,38%, ajungand la 1,24 miliarde lei, in timp ce veniturile au…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta anunța ca, in urmatoarele doua luni, adica pana la inceperea campaniei de recoltare, toate drumurile intens circulate din Portul Constanta vor fi asfaltate. Lucrarile de asfaltare vizeaza drumurile intens circulate din Portul Constanta…

- Ucraina anunta ca a lovit doua nave de debarcare rusesti in Crimeea Ucraina sustine ca a lovit doua nave de debarcare, un centru de comunicatii si alte infrastructuri folosite de flota rusa din Marea Neagra in largul Crimeei, relateaza BBC.Un anunt al Statului Major ucrainean pe Telegram precizeaza…

- Anul trecut, gigantul german al industriei de imbracaminte sportiva, Adidas, a inregistrat pierderi de 58 de milioane de euro, marcand astfel prima data in ultimii 30 de ani cand compania a raportat rezultate financiare negative. Principalul motiv al acestor pierderi? Renunțarea la colaborarea cu unul…

- Un medic, psihiatru la Balaceanca, a fost prins luand mita, astazi, a anunțat Direcția Generala Anticorupție (DGA). Acesta ar fi primit sume de bani pentru a completa documente nereale, in baza carora se obtineau ajutoare, conform DGA. Detalii despre descindere ”Astazi, 13 martie 2024, ofiteri de politie…