- Casa Alba a reacționat imediat dupa atacul armat de la Moscova, declarind ca imaginile de la fața locului sint greu de privit și trimițind un mesaj de compasiune victimelor, scrie Reuters. „Imaginile cu impușcaturile din Moscova sint groaznice și greu de privit”, a declarat vineri Casa Alba, dupa atacul…

- UPDATE Mai multi barbati inarmati, imbracati in uniforme de lupta, au intrat vineri intr-o mare sala de concerte din Moscova si au tras cu arme automate asupra multimii, ucigand si ranind un numar nespecificat de persoane, relateaza presa rusa. Media rusesti afirma ca atacatorii au folosit și explozibili,…

- The Republic of Moldova and France will sign defence and economic cooperation accords during a visit by Moldovan President Maia Sandu to Paris on Thursday, the French presidency said in a statement, according to Reuters. Western powers are seeking to increase support for Republic of Moldova amid what…

- States with the largest nuclear arsenals should negotiate a treaty on no-first-use of nuclear weapons against each other or make a political statement in this regard, China‘s foreign ministry’s arms control department said, according to Reuters. Director general of the department, Sun Xiaobo, called…

- Joint European Union borrowing could help fund higher defence spending but governments would still have to make tough political choices to sustain it, Belgian Prime Minister Alexander De Croo said, according to Reuters. Many European governments have committed to increasing military spending in response…

- Norway is giving 275 million crowns ($26 million) this year to the U.N. agency for Palestinian refugees (UNRWA) and could increase that sum if needed, it said on Friday, days after the agency warned it could cease all activity by the end of the month, according to Reuters. A string of countries including…

- Estonia il expulzeaza pe liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropolitul Evgheni, pe care l-a numit drept o amenințare la adresa securitații naționale, a anunțat joi postul public de televiziune estonian ERR, citat de Reuters. Lui Valeri Reșetnikov (numele din buletin al prelatului sus) i s-a refuzat…

- The contraction in euro zone business activity continued at the end of 2023 due to a persistent downturn in the dominant services industry, a survey showed on Thursday, indicating the bloc’s economy was in recession, according to Reuters. HCOB’s Composite Purchasing Managers’ Index (PMI), compiled by…