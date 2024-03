Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) susține ca insistența de a da vina pe Ucraina pentru acest atac „ar putea avea loc in detrimentul securitații interne a Rusiei și al vieților civile”. Ignoring the real threat: #ISW @Studyofwar explained why the Kremlin blames Ukraine for the terrorist attack in #Crocus and why it will backfire#Kremlin officials […] The post Atacul de la Moscova, un „eșec semnificativ al serviciilor de informații rusești” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .