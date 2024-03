Joaca periculoasa la Galati. Doi copii au gasit pe un camp un proiectil neexplodat din timpul celui de-al doilea Razboi Mondial și s-au jucat cu el, l-au filmat si l-au ridicat in brate pentru fotografii. Proiectilul a fost gasit de cei doi copii pe un camp din localitatea Movileni, județul Galați. In imaginile aparute pe […] The post VIDEO. „Uite ce am gasit. Zici ca e glonț”. Doi copii din Galati, filmati cum se distreaza cu un obuz neexplodat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .