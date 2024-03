Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați gemeni in varsta de 10 ani au murit, luni dimineața, intoxicați cu monoxid de carbon in comuna Desa, județul Dolj, relateaza Mediafax. Cei doi copii locuiau cu bunica, și ea fiind in stare grava. Povestea lor e cu atat mai dramatica, asta pentru ca au fost parasiți de mama atunci cand erau…

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj, in urma cu cateva ore. Doi copii gemeni au fost gasiți morți in casa, dupa ce au fost intoxicați cu monoxid de carbon. De asemenea, bunica lor a fost gasit in stare de inconștiența alaturi de nepoții ei. O vecina a fost martora la scena ingrozitoare.

- Moartea unei fete de 14 ani a zguduit intreaga Polonie la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut,. Natalia s-a prabusit pe zapada, chiar langa un supermarket din orasul Andrychow si nimeni nu a ajutat-o timp de cateva ore. Desi tatal ei a cerut ajutor de urgenta, poliția a intervenit cand era deja…

- Un barbat de 68 de ani a sfarsit pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in timp ce-si repara masina. Omul se afla sub autovehicul, cand cricul care-l sustinea a cedat, fiind strivit sub toata greutatea acestuia, potrivit Mediafax. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a murit miercuri, dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a pornit in cursa la ora 09:30, din Piata Unirii, din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor, a…

- Trei persoane care faceau curat intr-o casa parasita din judetul Sibiu au fost surprinse, joi, de prabusirea acoperisului. Un tanar de 20 de ani a murit, iar un barbat de 41 de ani are o fractura la picior. Cea de-a treia persoana a scapat fara rani. ”Pompierii Statiei Agnita intervin de urgenta la…

- O femeie de 35 de ani din Țandarei, Ialomița, și-a spalat nepoții cu tomoxan, un insecticid puternic pentru uzul animalelor. O fetița de 5 ani a murit, iar o alta de 10 ani și un baiețel de 1 an și 11 luni sunt internați la spital, in stare grava. Poliția Țandarei a fost sesizata de […] The post Bunica…