Tragedie: o fată de 14 ani a murit după ce a zăcut ore bune în fața unui magazin și nimeni nu a ajutat-o Moartea unei fete de 14 ani a zguduit intreaga Polonie la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut,. Natalia s-a prabusit pe zapada, chiar langa un supermarket din orasul Andrychow si nimeni nu a ajutat-o timp de cateva ore. Desi tatal ei a cerut ajutor de urgenta, poliția a intervenit cand era deja prea tarziu. Cu […] The post Tragedie: o fata de 14 ani a murit dupa ce a zacut ore bune in fața unui magazin și nimeni nu a ajutat-o appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata, la o pensiune din Calimanesti, opt persoane si proprietarul reusind sa iasa din imobil, anunta ISU Valcea. Un angajat al pensiunii, aflat la mansarda, a fost gasit inconstient cu arsuri la maini, ulterior fiind declarat decedat. Un altul, venit sa ajute la…

- Un barbat de 68 de ani a sfarsit pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in timp ce-si repara masina. Omul se afla sub autovehicul, cand cricul care-l sustinea a cedat, fiind strivit sub toata greutatea acestuia, potrivit Mediafax. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a murit miercuri, dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a pornit in cursa la ora 09:30, din Piata Unirii, din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor, a…

- Bogdan Cristea, unul dintre cei mai apreciați profesori de limba romana, care a ajutat in mod gratuit zeci de mii de copii din Romania, a murit in urma unei suferințe de cateva luni. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook „Prof. Cristea”, administrata in ultima perioada de sora profesorului. „O…

- Intr-o tragica intorsatura a evenimentelor, industria divertismentului sufera pierderea lui Adan Canto, un actor mexican versatil, a carui cariera, care s-a intins pe parcursul a mai mult de un deceniu, i-a pus in valoare talentul excepțional in diverse roluri. Renumitul actor, cunoscut pentru performanțele…

- Trei persoane care faceau curat intr-o casa parasita din judetul Sibiu au fost surprinse, joi, de prabusirea acoperisului. Un tanar de 20 de ani a murit, iar un barbat de 41 de ani are o fractura la picior. Cea de-a treia persoana a scapat fara rani. ”Pompierii Statiei Agnita intervin de urgenta la…

- Tragedie, noaptea trecuta, in Italia. Trei tineri prieteni, care aveau toata viața inainte, și-au pierdut viața intr-un accident infiorator, dupa ce mașina in care se aflau, un BMW, a zburat de pe un pod și a plonjat in raul Reghena. Nenorocirea s-a produs in Portogruaro, o comuna din provincia Veneto.…

- Un politist din Botosani a fost gasit, joi, mort in cimitirul din Vlasinesti. Barbatul si-a pus capat zilelor in ziua de Sfantul Andrei, pe mormantul fiicei sale, care s-a stins la numai un an si pe care o chema Andreea. Politistul in varsta de 47 de ani, sef de post la Stauceni, a fost gasit fara […]…