Şase persoane, între care patru copii, ucise cu bestialitate într-o casă, în Canada Sase persoane, intre care patru copii, au fost ucise in capitala canadiana Ottawa, miercuri seara tarziu, a anuntat joi politia, un caz care zguduie o tara in care crimele in masa sunt rare, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro. Six people — four children and two adults — were killed at a home in Barrhaven […] The post Sase persoane, intre care patru copii, ucise cu bestialitate intr-o casa, in Canada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Victimele au fost gasite de polițiști, miercuri, 6 martie, in interiorul unei case din suburbia Barrhaven, in sud-vestul capitalei canadiene Ottawa, si nu au fost inca identificate, relateaza Reuters, citata de News.ro.Intre cele șase victime ale atacului, patru sunt copii. „Scena este in mod evident…

