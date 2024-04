Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1000 de voluntari au luat parte la campania de plantare a celor 8.500 de puieți de frasin, stejar, salcam, pin, sanger, castan, mesteacan și platan. Acțiunea face parte din cadrul campaniilor continue de impadurire in Ilfov, avand ca obiectiv creșterea numarului de spații verzi in zona. Alaturi…

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma se implica activ in dezvoltarea sistemului educațional din județ. Recunoscand problema lipsei forței de munca specializata, Thuma a implimentat in 5 licee din Ilfov un sistem de invațamant dual. Astfel, in licee din Buftea, Voluntari, Branești, Snagov și Ciorogarla…

- Astazi, Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a facut publica o declarație pe platforma sa de socializare, subliniind sprijinul sau pentru primarii din Jilava și Dragomirești-Vale și reafirmand angajamentul sau fața de proiectele de dezvoltare din aceste localitați. In postarea sa pe…

- Mircea Fechet se arunca in lupta electorala! Ministrul Mediului a fost votat, sambata, de Colegiul Director al PNL Bacau drept candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean. Așadar, Mircea Fechet este candidatul PNL pentru Consiliul Județean Bacau , dupa cum a anunțat sambata PNL Bacau…

- ”Candidez pentru presedintia Consiliului Judetean Brasov sub sigla Partidului National Liberal (PNL), asa cum o fac de peste 20 de ani!” a spus Adrian Veștea. Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, iși va depune candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Judetean Brasov din partea PNL, partid…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța lansarea campaniei „Ilfov curat” și ii invita pe locuitorii din județ sa se alature acțiunilor de ecologizare. Thuma spune ca va afla alaturi de cei care vor merge in parcuri, paduri sau pe marginea lacurilor pentru a aduna deșeurile lasate…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a vorbit despre primul pod construit in județul Ilfov in ultimii 20 de ani! Este un proiect cu care se mandrește, mai ales ca a fost dat in folosința cu 6 luni mai devreme decat era estimat. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma…

- Consiliul Județean Ilfov a anunțat lansarea unei campanii gratuite de sterilizare a cainilor care au stapan. Oamenii vor putea sa iși sterilizeze animalul de companie fara niciun cost. Campanie de sterilizare a cainilor in județul Ilfov! Președinte Consiliul Județean, Hubert Thuma, vine cu o veste buna…