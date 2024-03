Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma, așteapta propuneri venite din partea primarilor din județ care vor sa faca ceva pentru comunitațile lor. Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma , le-a reamintit primarilor din județ ca ușa sa este deschisa mereu pentru edilii care vor…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța lansarea campaniei „Ilfov curat” și ii invita pe locuitorii din județ sa se alature acțiunilor de ecologizare. Thuma spune ca va afla alaturi de cei care vor merge in parcuri, paduri sau pe marginea lacurilor pentru a aduna deșeurile lasate…

- Hubert Thuma a reacționat la propunerea legislativa inițiata de deputatul Daniel-Liviu Toda si sustinuta de alti cinci deputati neafiliati, care prevede ca pisicile de pe strada, considerate a fi fara stapan, sa fie capturate, duse in adaposturi si eutanasiate in cazul in care nu sunt adoptate. Președintele…

- Guvernul a aprobat, joi, programul Creditul Fermierului cu ROBOR achitat de stat, precum și achitarea a 50% din valoarea facturilor pentru energia electrica folosita in irigarea culturilor agricole, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Ministrul Florin Barbu spune ca programul Creditul Fermierului…

- Președintele CJ Ilfov arata, intr-o postare pe Facebook, ca in mandatul sau 36 de milioane de euro au fost investiți in infrastructura educaționala. Acest lucru a presupus școli și gradinițe noi, școli și gradinițe modernizate, puse la punct, case de cultura, centre de cultura reabilitate, terenuri…

- Foto: Facebook/Alexandru Rafila Sistemul de sanatate este intr-o continua dezvoltare. Proiectele și investițiile incepute/realizate anul trecut, au facut ca anul 2023 sa fie considerat an istoric pentru domeniul sanitar. S-au facut și se fac in continuare investiții importante in infrastructura medical,…

- Ministrul justiției, Alina Gorghiu, explica de ce litigiile care rezulta din contractele de mandat incheiate de companiile de stat din Romania trebuie sa fie soluționate in țara. „Așa este firesc și corect”, considera ministrul. „Sunt ministra justiției. Cand observ lucruri nepotrivite sau care merita…

- 200 de copii vor invața la Gradinița Țegheș din Domnești, in salile de clasa dotate cu mobilier modern și grupuri sanitare special concepute pentru ei. In cursul zilei de astazi, atat parinții cat și copii au avut ocazia de a vizita noua gradinița Țegheș. Cladirea a fost construita de catre Primaria…