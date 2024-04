Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma, așteapta propuneri venite din partea primarilor din județ care vor sa faca ceva pentru comunitațile lor. Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma , le-a reamintit primarilor din județ ca ușa sa este deschisa mereu pentru edilii care vor…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța lansarea campaniei „Ilfov curat” și ii invita pe locuitorii din județ sa se alature acțiunilor de ecologizare. Thuma spune ca va afla alaturi de cei care vor merge in parcuri, paduri sau pe marginea lacurilor pentru a aduna deșeurile lasate…

- Hubert Thuma a reacționat la propunerea legislativa inițiata de deputatul Daniel-Liviu Toda si sustinuta de alti cinci deputati neafiliati, care prevede ca pisicile de pe strada, considerate a fi fara stapan, sa fie capturate, duse in adaposturi si eutanasiate in cazul in care nu sunt adoptate. Președintele…

- Autoritațile din Ilfov au luat decizia de a implementa un sistem de canalizare pluviala eficient pentru a gestiona și preveni problemele de inundații. In total, nu mai puțin de 127.429 de ilfoveni vor beneficia de acest proiect. In urma analizei efectuate, au fost identificate localitațile Bragadiru,…

- Președintele CJ Ilfov arata, intr-o postare pe Facebook, ca in mandatul sau 36 de milioane de euro au fost investiți in infrastructura educaționala. Acest lucru a presupus școli și gradinițe noi, școli și gradinițe modernizate, puse la punct, case de cultura, centre de cultura reabilitate, terenuri…

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma a anunțat ca in cursul anului 2023 au fost modernizate și asfaltate nu mai puțin de 53 de drumuri. Prin intermediul unei postari p e Instagram, Hubert Thuma a anunțat cum arata bilanțul anului 2023 in materie de drumuri. ”53 de drumuri au fost asfaltate și modernizate…

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat ca instituția a reluat campaniile de sterilizari gratuite. Pentru o luna echipa CJ Ilfov, impreuna cu medicii veterinari, vor steriliza gratuit animalele de rasa comuna, atat caini, dar și pisici pe Strada Bujorilor, nr.4, de luni pana vineri.