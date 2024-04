Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma se implica activ in dezvoltarea sistemului educațional din județ. Recunoscand problema lipsei forței de munca specializata, Thuma a implimentat in 5 licee din Ilfov un sistem de invațamant dual. Astfel, in licee din Buftea, Voluntari, Branești, Snagov și Ciorogarla…

- Instanța l-a condamnat pe primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, la un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce l-a gasit vinovat pentru delapidare. Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica (PSD), a fost condamnat la un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare pentru delapidare! Chiar…

- Grigore Bota, botezat de presa drept „Calaul de boschetari”, urmeaza sa fie pus in libertate in curand. Este cel mai prolific ucigaș in serie din Romania, cu 11 victime la activ! Așadar, cel mai sangeros criminal in serie al Romaniei urmeaza sa fie pus in libertate. Statul roman urmeaza sa il elibereze…

- Criticul literar Nicolae Manolescu a murit sambata, la varsta de 84 de ani, potrivit gazetarului Cristian Tudor Popescu care a publicat informația pe pagina sa de Facebook. Nicolae MAnolescu fusese internat vineri la Spitalul Elias din Capitala, in urma unui stop cardiac.

- Medicul Catalin Cirstoiu, directorul Spitalului Universitar, a fost prezentat miercuri drept candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei! Specialistul a declarat cum a ajuns sa fie propus pentru primarie. Cum a ajuns sa devina Catalin Cirstoiu candidatul PSD-PNL la Capitala? Ei bine, medicul-candidat…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) pentru funcția de primar al Capitalei, a facut o apariție neobișnuita luni seara la Romania TV. Edilul Sectorului 5 , Cristian Popescu Piedone, s-a prezentat imbracat ca un muncitor, purtand o vesta reflectorizanta și o casca…

- Atac armat la sarbatoarea de dupa Super Bowl, in America! Doua persoane au deschis focul in mulțimea de oameni adunata sa sarbatoreasca caștigarea titlului de catre echipa Kansas City Chiefs! Așadar, panica mare pe strazile din Kansas City, acolo unde doua persoane au deschis focul chiar in mulțimea…

- „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție și fals, savarșite in perioada 2020 - prezent, de catre funcționari publici in legatura cu exercitarea…