Hubert Thuma continuă maratonul împăduririi: 8.500 de puieți plantați Peste 1000 de voluntari au luat parte la campania de plantare a celor 8.500 de puieți de frasin, stejar, salcam, pin, sanger, castan, mesteacan și platan. Acțiunea face parte din cadrul campaniilor continue de impadurire in Ilfov, avand ca obiectiv creșterea numarului de spații verzi in zona. Alaturi de voluntari a fost și președintele Consiliului Județean, Hubert Thuma. Potrivit acestuia, au fost plantați 8.500 de puieți la Cernica. Astfel, o suprafața de doua hectare a fost transformata intr-un parc. ”Continuam astfel campaniile de impadurire in Ilfov. Av em nevoie de cat mai multe spații verzi.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

