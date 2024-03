Sute de voluntari s-au mobilizat sambata in Padurea Pustnicu din Pantelimon, pentru a participa la o acțiune de impadurire organizata de Consiliul Județean Ilfov. 17.000 de puieți de stejar, frasin, tei argintiu și sanger au fost plantați pe o suprafața de 2,5 hectare, cu sprijinul Primariei Pantelimon și al Direcției Silvice București-Ilfov . La acțiune au participat și numeroși tineri de la PNL Ilfov. „Radacini pentru aer” este un proiect inițiat de Consiliul Județean Ilfov in 2022, care are ca scop creșterea suprafețelor verzi din județ și combaterea schimbarilor climatice. „E un proiect extrem…