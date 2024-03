Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca a fost aprobat bugetul Consiliului Județean Ilfov pentru 2024, care se ridica la peste 940 milioane lei, ceea ce constituie o suma record. Thuma spune ca cea mai mare parte a bugetului merge catre investiții, proiectele mari beneficiind de sume importante. „Avem un buget record, cel mai mare buget de pana acum la nivelul județului Ilfov – peste 940 de milioane de lei. Cei mai mulți bani se duc in investiții – in drumuri, in reperații de drumuri și alte obiecte de investiții importante. De asemenea, foarte mulți bani sunt alocați…