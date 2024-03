Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca a incheiat un acord de cooperare intre județul Ilfov și regiunea Mazovia, impreuna cu omologul polonez, Mareșal al Voievodatului Mazovia, Adam Struzik. „Polonia e un exemplu de bune practici. Mai ales la capitolul economie. Iar eu…

- Campania „Ilfov, prin ochii tai”, demarata de Consiliul Județean Ilfov, a ajutat deja mii de locuitori sa vada mai bine. Potrivit președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, au fost oferite gratuit peste 16.000 de perechi de ochelari, foarte mulți oameni avand nevoie de cate doua perechi,…

- Dispeceratul National Salvamont a anuntat, duminica dimineata, ca in ultimele 24 de ore au fost primite 111 apeluri prin care era solicitata interventia de urgenta, 108 persoane fiind coborate de pe munte. Dintre acestea, 109 au necesitat transport la spital. O persoana a decedat. ”In ultimele 24 de…

- Hubert Thuma, președintele PNL al Consiliului Județean Ilfov, a anunțat stadiul proiectului de apa și canalizare din județ, insemnand peste 180 de kilometri de rețea noua de apa potabila și 280 de kilometri de rețea noua de canalizare, cu o investiție de aproximativ 600 de milioane de euro, bani europeni.…

- „Ora de relaxare, ora cu animale – invațam de la animale mici cum sa fim oameni mari”, in prezent proiect-pilot demarat in doua școli din Ilfov, se va transforma in materie opționala. Din martie, reprezentanții Consiliului Județean Ilfov și cei ai Inspectoratului Școlar Județean Ilfov vor transforma…

- Președintele CJ Ilfov arata, intr-o postare pe Facebook, ca in mandatul sau 36 de milioane de euro au fost investiți in infrastructura educaționala. Acest lucru a presupus școli și gradinițe noi, școli și gradinițe modernizate, puse la punct, case de cultura, centre de cultura reabilitate, terenuri…

- Partidul Umanist Social Liberal PUSL, al carui președinte executiv este primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a decis, vineri, ca cele 23 de organizații din județul Ilfov sa il susțina la șefia Consiliului Județean Ilfov pe actualul președinte al CJ, Hubert Thuma. „Umaniștii strang randurile…

