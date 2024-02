Stiri pe aceeasi tema

- Hubert Thuma, președintele PNL al Consiliului Județean Ilfov, a anunțat stadiul proiectului de apa și canalizare din județ, insemnand peste 180 de kilometri de rețea noua de apa potabila și 280 de kilometri de rețea noua de canalizare, cu o investiție de aproximativ 600 de milioane de euro, bani europeni.…

- „Ora de relaxare, ora cu animale – invațam de la animale mici cum sa fim oameni mari”, in prezent proiect-pilot demarat in doua școli din Ilfov, se va transforma in materie opționala. Din martie, reprezentanții Consiliului Județean Ilfov și cei ai Inspectoratului Școlar Județean Ilfov vor transforma…

- CJ Ilfov a anunțat ca 597 de ochelari cu dioptrii au fost oferiți gratuit in prima saptamana a campaniei ”Ilfov, prin ochii tai”, in localitațile Ciolpani și Afumați. In cadrul programului ,,Ilfov, prin ochii tai”, desfașurat in perioada 29.01.2024 – 02.02.2024, locuitorii din Ilfov au avut oportunitatea…

- Cateva mii de persoane participa, miercuri, in Piata Unirii din Iasi, la manifestarile de Ziua Unirii Principatelor Romane. Pe scena din Piata Unirii au urcat liderul PNL, Nicoale Ciuca, presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, si primarul Mihai Chirica. La un moment dat, in timpul discursului…

- Președintele CJ Ilfov arata, intr-o postare pe Facebook, ca in mandatul sau 36 de milioane de euro au fost investiți in infrastructura educaționala. Acest lucru a presupus școli și gradinițe noi, școli și gradinițe modernizate, puse la punct, case de cultura, centre de cultura reabilitate, terenuri…

- Ministrul Apararii a anunțat ca vrea sa mareasca efectivele Armatei cu 20.000 de militari, avand in vedere evoluțiile complicate de la granițele Romaniei. „Ne dorim sa marim efectivele Armatei Romane de la 80.000 la 100.000, avand in vedere evoluțiile complicate de la granițele noastre. Dar asta ține…

- Partidul Umanist Social Liberal PUSL, al carui președinte executiv este primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a decis, vineri, ca cele 23 de organizații din județul Ilfov sa il susțina la șefia Consiliului Județean Ilfov pe actualul președinte al CJ, Hubert Thuma. „Umaniștii strang randurile…

